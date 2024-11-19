Приміщення на проспекті Свободи, 25, що у центрі Львова

Міністерство юстиції виставило на продаж приміщення на проспекті Свободи, 25 у центрі Львова, де працює ресторан «Фляшка Кляйна». На сайті Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) йдеться, що стартова ціна лота складає 17,6 млн грн.

Площа приміщень становить 147,3 м². Придбати його вже зголосилися два учасники. Торги за арештоване майно триватимуть до 21 листопада.

Зазначимо, що приміщення на проспекті Свободи, 25 належить львівській ТОВ «Фірма "Ратуша"». У ньому працює ресторан «Фляшка Кляйна» від ТОВ «Гал-Леобуд».

У приміщенні на проспекті Свободи, 25 працює ресторан «Фляшка Кляйна». Фото з сайту СЕТАМ

У 2023 році управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міськради намагалось через суд вилучити майно, оскільки приміщення з 1987 року належало до комунальної власності.

«Ми подали позов про витребування, бо припускали, що майно незаконно вибуло з комунальної власності, але в процесі виявилось, що ці приміщення управління комунальної власності продало ще у 1990 роках з аукціону», – розповіла ZAXID.NET директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

Додамо, що ZAXID.NET зателефонував за низкою номерів, які вказані контактними у ТОВ «Фірма "Ратуша"» та ТОВ «Гал-Леобуд», щоб дізнатися, чому приміщення продають, але номери виявились неактуальними.

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТОВ «Фірма "Ратуша"» зареєстроване 2013 року й спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах їжею, напоями та тютюновими виробами. Керівником компанії є Теодор Старчак, а власником – Володимир Головко.

Додамо, що ресторан «Фляшка Кляйна», який почав працювати на проспекті Свободи, 25 з 2018 року, належить до групи «Світ напоїв» від ТОВ «Гал-Леобуд», яким володіє Надія Лукащук.