На першому поверсі кам’яниці на пл. Ринок, 28 працював ресторан «Чесне м’ясо»

У Львові виставили на продаж приміщення колишнього ресторану «Чесне м’ясо» на пл. Ринок, 28 за 2,5 млн доларів. Приміщення належить компанії сина голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича 29-річному Павлу Дубневичу.

Оголошення про продаж комерційного приміщення у кам’яниці на пл. Ринок, 28 оприлюднили у одній із тематичних Facebook-груп у четвер, 4 липня. В оголошенні вказано, що на продаж виставили приміщення першого поверху кам’яниці площею 350 м2. Як видно з опублікованих фото, йдеться про приміщення колишнього ресторану «Чесне м’ясо».

«Ресторан в історичному стилі. Весь інтер’єр продуманий до деталей, усі меблі виготовлені під замовлення і з натурального дерева. Кухня оснащена сучасною, професійною кухонною технікою. Ресторан має велику потужність світла – 100 кВт , що дозволяє реалізовувати нові концепції. Найпотужніші витяжки і повністю зроблений цоколь, де розташована кухня», – вказано в оголошенні.

Фото ресторану із оголошення у Facebook-групі

У коментарі ZAXID.NET маклерка Марія підтвердила, що справді йдеться про продаж приміщення колишнього ресторану «Чесне м’ясо». За її словами, є попит на оренду приміщення за 10 тис. доларів на місяць, однак власник планує його продати. Хто саме є власником майна вона не уточнила. Вартість приміщення – 2,5 млн доларів.

У 2014 році це приміщення на аукціоні в міськради придбав тоді депутат Львівської облради Богдан Дубневич за 16,8 млн грн (1,4 млн доларів за тодішнім курсом НБУ). За інформацією реєстру речових прав нерухомого майна, з квітня 2023 року це приміщення площею 350,9 м2 належить ТзОВ «Кам’яниця 28».

За даними аналітичного порталу YouControl, компанія зареєстрована лише 20 квітня 2023 року, за вісім днів до купівлі ресторану. Власником компанії є син голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича 29-річний Павло Дубневич. Він виїхав за кордон іще 24 лютого 2022 року й відтоді в Україну не повертався. Вже будучи за кордоном він зареєстрував ТзОВ «Кам’яниця 28» і ТОВ «Ринок 35».

Нагадаємо, в серпні 2021 року в ресторані «Чесне м’ясо» трапилась пожежа, яка виникла у вентиляційній трубі закладу. Невдовзі після цього ресторан закрився.