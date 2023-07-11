28-річний Богдан Дубневич виїхав із України у перший день повномасштабного вторгнення

Син голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича 28-річний Павло Дубневич виїхав із України 24 лютого і досі не повернувся. Про це 11 липня повідомило антикорупційне видання NGL.media.

Як ідеться в розслідуванні, Павло Дубневич перетнув українсько-польський кордон у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, близько 15:00 у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» у Самбірському районі. Тоді система «Шлях» для виїзду чоловіків ще не працювала, натомість діяли звичайні правила перетину кордону.

Павло Дубневич перетинав кордон на синьому автомобілі BMW X5, зареєстрованому на ТОВ «Ім Шевченка», де він є співвласником. Разом із ним у автомобілі були 39-річний львівський бізнесмен Юрій Назаркевич та 27-річна Яна Жолобович, арт-директорка ресторану Park.Art of Rest, що належить родині Дубневичів.

Водночас Львівська ОВА двічі вносила Павла Дубневича до системи «Шлях» за зверненнями Солонківської сільради, які підписував його батько Богдан Дубневич, – з 21 березня по 21 квітня та з 18 квітня по 18 травня 2022 року. Однак цими дозволами він так і не сокристався, оскільки, виїхавши з України 24 лютого, так і не повернувся.

Сам Павло Дубневич на запити журналістів не відповів. Богдан Дубневич у відповідь на прохання пояснити, чим його син займається за кордоном, повідомив, що з ним не спілкується.

«Чому я повинен володіти цією інформацією? Це дорослий чоловік, який веде своє абсолютно життя… Я був у відпустці з дружиною, з внуками і так далі. Я в Україну повернувся 27 лютого, скоріше не міг вернутися. Я повернувся сюди, а сина вже не було. З сином не контактую. За нього мені не соромно», – сказав Богдан Дубневич.

Він додав, що його син допомагає Україні волонтерством. Журналісти знайшли підтвердження, що у 2022 році Павло Дубневич передавав українським військовим тепловізор і шини для автомобіля.

28-річний Павло Дубневич є власником 16 компаній. Уже перебуваючи за кордоном, у квітні 2023 року, він став засновником ТОВ «Кам’яниця 28» і ТОВ «Ринок 35». У ще одній компанії з травня цього року Павло Дубневич став співвласником – це ТОВ «Агроінвест-Львівське», яке він ділить зі своїм двоюрідним братом Юрієм Дубневичем. У червні 2023 року Павло Дубневич став одним із бенефіціарів інвестфонду «Монтікор».