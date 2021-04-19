У ресторані «Park. Art of rest» 18 квітня святкували дитячий день народження

Поліція склала протокол через роботу ресторану братів Дубневичів в Парку культури у Львові. У ресторан «Park. Art of rest» організували масштабну вечірку, порушивши правила жорсткого карантину.

У неділю, 18 квітня, у ресторані «Park. Art of rest» відбувалося масштабне святкування дитячого день народження. На вечірку запросили аніматорів та музикантів. Гості вечірки завантажували відео зі святкування в Instagram, де видно, що на свято запросили, ймовірно, «Вєрку Сєрдючку».

Перехожі викликали на місце поліція, яка склала протокол про порушення карантину. Міський голова Андрій Садовий прокоментував випадок у ресторані «Park. Art of rest» і заявив, що його закриють за порушення карантину.

«Вчора стався жахливий інцидент у ресторані в парку ім. Б. Хмельницького, де вчора проводився концерт з великою кількістю людей. Відтак поліція склала протокол, і сьогодні на комісії ми приймемо рішення закрити цей заклад до кінця карантину з усіма відповідними санкціями. Дуже прикро, що люди не розуміють складність ситуації, в якій ми зараз перебуваємо», – заявив зранку 19 квітня мер Львова.

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Вечірка у ресторані в Парку культури у Львові (відео користувачки Yulia Lyba з Instagram)

Ресторан «Park. Art of rest» відкрили на місці колишнього кінотеатру «Дружба» у Парку культури у 2018 році. Реконструкцією кінотеатру під ресторан займалось ТОВ «Круаель», власниками якого є син Богдана Дубневича – Павло Дубневич, Надія Гичка та донька Богдана Дубневича – Богдана Колодій.

Зазначимо, що 18 березня на сторінці ресторану «Park. Art of Rest» опублікували повідомлення про закриття закладу на карантин до 28 березня. Про продовження карантину на сторінці закладу не повідомлялось.

Нагадаємо, що Львів з 25 березня перебуває у червоній карантинній зоні. Ресторани у місті можуть працювати лише на виніс чи доставку. Попри це частина закладів постійно порушує правила карантину і міська комісія ТЕБ і НС закриває їх.

Додамо, що мінімальний штраф за порушення карантину в Україні становить 17 тис. грн. Протоколи про порушення розглядають суди і у переважній більшості випадків порушники залишаються непокараними.