18 квітня в ресторані «Park. Art of rest» святкували дитячий день народження попри карантинні обмеження

Галицький районний суд закрив адміністративне провадження у справі про порушення карантину рестораном родини братів Дубневичів «Park. Art of rest» у львівському Парку культури. Таке рішення суд прийняв через помилки у протоколі поліції.

Як повідомляв ZAXID.NET, коли Львів був у червоній зоні, 18 квітня, у ресторані «Park. Art of rest» в Парку культури організували вечірку на честь дитячого дня народження. На місце події викликали поліцію, яка склала протокол на адміністраторку закладу за порушення карантину. Водночас поліцейські відкрили кримінальне провадження через роботу ресторану на карантині.

17 травня адміністративний протокол у цій справі розглянув Галицький районний суд. Адміністраторка ресторану Олена Есіпенко не визнала своєї провини та попросила суд закрити провадження у справі.

Суддя Людмила Фролова вивчила протокол поліції і знайшла там помилки та неточності. Зокрема, згідно із законодавством, поліцейські мали скласти протокол на керівника ресторану, а не адміністраторку. Окрім того, у протоколі не вказано, який саме пункт статті про карантин порушила адміністраторка та не вказана її посада. У зв’язку з цим суд вирішив, що провина Олени Есіпенко не доведена.

Галицький райсуд закрив провадження проти адміністраторки ресторану «Park. Art of rest» через відсутність складу злочину у її діях.

Додамо, що зараз ще триває досудове розслідування у кримінальній справі щодо роботи ресторану «Park. Art of rest». Правоохоронці вилучили документи, зокрема сертифікат на діяльність ресторану від ДАБІ. Якщо провина керівника закладу буде доведена, йому загрожує штраф від 17 до 51 тис. грн.

Ресторан «Park. Art of rest» відкрили на місці колишнього кінотеатру «Дружба» у Парку культури у 2018 році. Реконструкцією кінотеатру під ресторан займалось ТОВ «Круаель», власниками якого є сини та донька Богдана Дубневича – Павло Дубневич, Надія Гичка та Богдана Колодій.