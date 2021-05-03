Ще один складений на Стахіва адмінпротокол за відмову носити маску перебуває у суді

Львівський провокатор Остап Стахів уникнув покарання за відмову носити маску у публічних місцях – суд просто відмовився його штрафувати за відсутністю складу адмінпорушення. Найцікавіше те, що це порушення відбувалося у головному офісі львівської поліції.

[Спершу ми написали, що це відбулося під час першого брифінгу начальника поліції Олександра Шляховського, однак виявилося, що постанова суду стосується інциденту, який відбувся за тиждень до призначення Олександра Шляховського]

Відомо, що 11 лютого Стахів намагався пройти у приміщення Нацполіції Львівщини без маски і не реагував на вимогу поліції не порушувати карантин. Через це на нього склали адмінпротокол, щоправда, не за порушення карантину, а за невиконання вимоги правоохоронця.

Протокол на Стахіва Галицький райсуд Львова розглянув ще 1 березня, але до 30 квітня про результат цього розгляду нічого не було відомо – постанову суду оприлюднили лише кілька днів назад. І виявилося, що суддя Віталій Радченко вирішив закрити провадження по справі через відсутність адміністративного правопорушення.

Віталій Радченко звернув увагу, що поліцейські мали б скласти протокол за іншою статею, яка передбачає відповідальність за порушення правил карантину. Окрім того, суддя зазначив, що при складанні протоколу належним чином не встановлена особа правопорушника.

«Об'єктивних доказів того, що Остап Стахів вчинив правопорушення, матеріали справи не містять. З доданих до матеріалів справи фотознімків не можливо ідентифікувати саме особу порушника. Із протоколу про адмінправопорушення не вбачається суті правопорушення. Лише зазначено, що «порушено ст. 185 КУпАП, одягнути засоби індивідуального захисту». В такому випадку на особу правопорушника мав би складатись протокол про адміністративне правопорушення саме за ст. 44-3 КУпАП. Крім цього, під час розгляду справи не було здобуто доказів, що зазначене розпорядження працівника поліції було законним», – йдеться у постанові Галицького райсуду.

Справу закрили, поліція мала десять днів для того, аби подати апеляцію на постанову суду, але цього не зробили.

Цікаво, що за півтора тижні після цього інциденту Стахів з прибічниками зірвали перший брифінг новопризначеного керівника львівської поліції Олександра Шляховського. Тоді він також відмовлявся носити маску і перешкоджав роботі журналістів. Цей протокол львівський суд досі не розглядав.

До пандемії коронавірусу Остап Стахів був маловідомим у Львові провокатором, головою громадської організації «Ідея нації», якого часто звинувачували в організації замовних акцій протесту. У 2015-му він невдало балотувався на посаду мера Винників від УРП. У 2019-му балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку у понад 18%, хоча в результаті набрав 1,2% голосів виборців. У 2020 році він балотувався на посаду мера Львова і отримав лише 826 виборців (0,36%).

Під час карантину Стахів з прибічниками неодноразово влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, намагаючись довести, що коронавірус – це вигадка, а лікарні насправді є порожніми.

Стахіву не вперше вдається уникнути покарання за недотримання карантину. У грудні 2020-го на нього склали протокол за організацію протесту проти вакцинації, втім, суддя Галицького райсуду Олег Юрків під час розгляду цієї справи став на захист антивакцинатора Стахіва, зазначивши, що постанова уряду, якою обмежено проведення масових заходів, суперечить Конституції.