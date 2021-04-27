Сихівський районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн львівську перукарку Галину Лозову, яка стригла клієнтку під час березневого карантину без попереднього запису.

19 березня у Львові запровадили посилений карантин, під час якого перукарні та салони краси могли приймати клієнтів лише за попереднім записом. Цього ж дня о 13:00 в перукарні на вул. Стрийській, 85а поліцейські виявили перукарку Галину Лозову, яка стригла клієнтку поза записом і без рукавичок.

Під час судового засідання 13 квітня Галина Л. свою вину визнала частково. Вона пояснила, що дотримується правил карантину та приймає клієнтів лише за попереднім записом. Однак вранці 19 березня до неї зателефонувала клієнтка та попросила прийняти її якомога швидше, на що перукарка погодилася. А відсутність рукавиць під час роботи вона пояснила тим, що стригти в рукавицях їй не зручно.

Враховуючи докази, голова Сихівського районного суду Ольга Бойко визнала перукарку винною у вчиненні адмінправопорушення за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП та оштрафувала її на 17 тис. грн. Крім цього, вона має сплатити 454 грн судового збору. Цю постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.