Львівський апеляційний суд скасував штраф львівській перукарці Галині Лозовій, на яку в перший день березневого карантину поліцейські склали протокол за клієнтку без запису. Раніше Сихівський районний суд оштрафував її на 17 тис. грн.

19 березня у Львові запровадили посилений карантин, під час якого перукарні та салони краси мали приймати клієнтів лише за попереднім записом. Цього ж дня поліцейські склали протокол на перукарку Галину Лозову, яка стригла клієнтку поза записом і без рукавичок у перукарні в ТЦ «Вопак» на вул. Стрийській, 85а.

Під час судового засідання Галина Лозова пояснила, що вранці 19 березня до неї зателефонувала клієнтка та попросила прийняти її якомога швидше, на що перукарка погодилася. А відсутність рукавиць під час роботи вона пояснила тим, що стригти в рукавицях їй не зручно. 13 квітня Сихівський районний суд Львова визнав Галину Лозову винною в порушенні карантину та оштрафував її на 17 тис. грн.

На це рішення суду вона подала апеляцію й 4 червня суддя Львівського апеляційного суду Тетяна Урдюк позов перукарки задовольнила, штраф скасувала й звільнила Галину Лозову від покарання за адміністративне правопорушення через малозначність злочину. Оскаржити постанову апеляційного суду не можна.