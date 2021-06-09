Галицький районний суд визнав винним у порушенні карантину львів’янина, який відмовився показати поліцейським документи. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Як ідеться у матеріалах справи, 9 квітня о 23:57 до поліції надійшов виклик, що на вул. Кримській, 28 в офісі однієї з компаній влаштували гучну вечірку. Коли поліція приїхала на місце, один зі свідків вказав на чоловіка, який був учасником вечірки, і сів у машину.

Поліцейські зупинили автомобіль та попросили Віктора Саноцького показати паспорт. За словами обвинуваченого, поліцейські при цьому не представились та не показали свої документи, однак поліцейські та свідки це заперечують. Затриманий показати свій паспорт відмовився, адже вважав, що підстав для цього не було. Він пред’явив паспорт лише у відділку. Крім цього, він звинувачує поліцію у застосування фізичної сили. За цим фактом відкрили окреме кримінальне провадження.

За версією правоохоронців, вони приїхали на вул. Кримську за викликом сусідів. Того вечора через гучні святкування в одному з офісів на 8-му поверсі їх викликали вже вісім разів. У суді поліцейський пояснив, що свої документи показав, що підтвердили й свідки, однак за відмову показати паспорт арештував порушника і вже у відділку склав на нього протокол за порушення карантину.

Згідно з постановою уряду, людям у жовтих карантинних зонах заборонено перебувати на вулиці без документів. Станом на 9 квітня Львівщина перебувала у червоній карантинній зоні, однак вимога носити документи на вулиці була чинною.

Враховуючи докази та покази свідків, суддя Галицького районного суду Львова Віталій Стрельбицький визнав чоловіка винним у порушенні карантину за ч.1 ст. 44-3 КУпАП та оштрафував його на 17 тис. грн. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору. На цю постанову суду ще можна подати апеляцію.

Зазначимо, що того ж вечора на вул. Кримській, 28 поліція склала протокол на львівського студента, який обматюкав поліцейських та відмовився показати свій паспорт. Його також оштрафували на 17 тис. грн.