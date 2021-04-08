У Львові розгорнуть додаткові ліжко-місця на базі двох лікарень

Міська комісія з питань ТЕБ і НС знову продовжила жорсткий карантин у Львові до 19 квітня. Обмеження пов'язані зі стабільно складною епідемічною ситуацією з коронавірусом в місті. Про це 8 квітня повідомив міський голова Андрій Садовий.

Крім цього, у міськраді моніторитимуть показники захворюваності в місті, за результатами яких міська комісія з питань ТЕБ і НС може розглянути можливість послаблення карантину. Зокрема ці послаблення стосуватимуться роботи непродовольчих ринків, літніх майданчиків та навчання школярів початкових класів.

Також комісія вирішила:

забезпечити закупівлю чотирьох кисневих станцій для міських медзакладів – для 8-ї клінічної лікарні та лікарні швидкої допомоги;

розгорнути на базі Міської дитячої клінічної лікарні 105 ліжко-місць для лікування пацієнтів із Covid-19;

звернутися до обласних медичних закладів щодо облаштування додаткових ліжко-місць для лікування пацієнтів хворих Covid-19;

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.