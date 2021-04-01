Львівські нічні заклади мають припинити роботу з 2 квітня

Міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) вирішила закрити усі нічні розважальні заклади Львова. Таке рішення комісія прийняла на засіданні 1 квітня, повідомив на брифінгу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Зокрема, комісія вирішила з 2 квітня закрити 20 нічних закладів, які продовжували працювати попри карантин:

Fashion Club, вул. Підкови, 1

Faces, просп. Свободи, 5.

Rafinad, вул. Руданського, 1.

Split Club, пл.Міцкевича, 6/7.

Malevich просп. Чорновола, 2

Шоу-бар «Ерос», пл. Ринок,11

«Білий кролик», вул. Галицька, 21

De Luxe, вул. Володимира Великого, 2

«Галерея лицарів», просп. Свободи, 16-18

«Занзібар», вул. Липинського, 36

«Одеон», вул. Наукова, 7-а

«Левел-Рум», вул. Гетьмана І. Мазепи,11

Fest Republic, вул. Старознесенська, 24-26

HiresH Night Club, пл. Петрушевича

«Клауд», пл. Соборна,14

Ресторан-пивоварня «Старгород», вул. Римлянина, 1

шоу-бар «Казанова», вул. Ставропігійська, 7.

Арт-кафе «Арт-хол», пр. Крива Липа, 6

Бар RestBar13, вул. Беринди, 2

«Клуб», просп. Шевченка, 10

Окрім того, комісія отримала інформацію про порушення карантину на оптовому ринку «Шувар», у супермаркеті «Сільпо» на вул. Хмельницького, 214 та ринку «Галицьке перехрестя», що на вул. Поліській. Власники цих підприємств отримають попередження від мерії, якщо вони не усунуть порушень, то їм можуть заборонити працювати. Також попередження отримали кав’ярня «Seven heaven», що в ТЦ «Інтерсіті» на Сихові та магазин «Аксесуари до мобільних телефонів» у ТРЦ Victoria Gardens.

Також комісія ТЕБ і НС заборонила закладам харчування, що працюють на виніс, продавати алкоголь.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що львівський «Епіцентр» на вул. Хмельницького,188а продовжує працювати попри карантинні обмеження та заборону міської комісії ТЕБ і НС. Під час нинішнього засідання комісія не дозволила «Епіцентру» відновити діяльність, а зранку патрульні склали протокол про порушення карантину на власників торгового центру.