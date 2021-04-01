Львів’янка викликала поліцію в «Епіцентр» на вул. Хмельницького після здійснення покупок

Один з львіських гіпермаркетів меріжі «Епіцентр», що на вул. Хмельницького, продовжує працювати попри карантинні обмеження і заборону мерії. У четвер, 1 квітня, роботу торгового центру зафіксувала поліція.

Як стало відомо ZAXID.NET, близько 10:30 львів’янка викликала поліцію до гіпермаркету «Епіцентр», що на вул. Хмельницького,188а. Вона повідомила, що попри карантин торговий центр продовжує працювати та обслуговувати клієнтів. У прес-службі патрульної поліції інформацію про такий випадок підтвердили.

Коли поліцейські приїхали на місце, то жінка розповіла, що їй вдалося сьогодні зробити покупки в «Епіцентрі» і показала поліцейським відповідний чек. За словами львів’янки, працівники торгового центру впустили її всередину і вона без проблем обрала необхідні їй товари.

Працівники «Епіцентру», коли помітили поліцію, закрились зсередини гіпермаркету. Патрульні викликали на місце слідчих, які будуть надалі займатись цією справою. Нагадаємо, що мінімальний штраф за порушення карантину в України становить 17 тис. грн, постанови про накладення штрафів складають суди.

ZAXID.NET звернувся до мережі «Епіцентр» за коментарем щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, що з у Львові діють карантинні обмеження, які забороняють роботу непродовольчих магазинів та торгових центрів. Такі магазини можуть лише видавати онлайн-замовлення. Попри це «Епіцентр» на вул. Хмельницького порушував карантинні вимоги, і через це з 30 березня міська комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішили гіпермаркет закрити.