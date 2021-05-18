Галицький районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину та дрібному хуліганстві студента «Львівської політехніки», який обматюкав поліцейських та відмовився показати свій паспорт. За адмінправопорушення хлопця оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, близько опівночі 9 квітня до поліції надійшов виклик на вул. Кримську через чоловіка, який матюкався до перехожих. У суді свідки розповіли, що кожної п’ятниці в офісі, де працює цей чоловік, відбуваються вечірки до 03:00, тому сусіди регулярно викликають туди поліцію. Протягом січня 2020 року – квітня 2021 року сусіди вісім разів звертались до поліції.

9 квітня через шум вночі сусіди піднялись до офісу, де проходила вечірка, та попросили зробити музику тихіше, однак їх обматюкали. Коли люди викликали поліцію, то гості уже почали розходитись з вечірки. Поліція перегородила проїзд авто, у якому їхали кілька учасників вечірки. На прохання надати документи, один з хлопців поводився агресивно, матюкався та штовхав патрульних. Його доставили у відділок за дрібне хуліганство та порушення карантину.

Згідно з постановою уряду, людям у жовтих карантинних зонах заборонено перебувати на вулиці без документів. Станом на 9 квітня Львівщина перебувала у червоній карантинній зоні, однак вимога носити документи на вулиці була чинною.

У суді обвинувачений свою провину не визнав. Він заперечив, що матюкався, а також те, що не мав при собі документів. Він заявив, що поліцейські не показали йому свої документи, а тому він вирішив не показувати їм свої.

Дослідивши матеріали справи, зокрема покази свідків та відео з нагрудних камер поліцейських, суддя Людмила Фролова визнала хлопця винним у дрібному хуліганстві та порушенні карантину, оштрафувавши його на 17 тис. грн. На постанову суду може бути подана апеляція.