Пустомитівський районний суд Львівщини двічі оштрафував водія приміської маршрутки Степана Дзюму, який під час карантину перевозив стоячих пасажирів. За кожне порушення карантину йому доведеться сплатити по 17 тис. грн штрафу. Під час розгляду справи з'ясувалося, що Степан Дзюма є злісним порушником правил перевезень у громадському транспорті під час карантину.

Як вказано у реєстрі судових рішень, поліція склала два протоколи на одного і того ж водія приміської маршрутки «Колодруби – Пустомити – Львів» через перевезення стоячих пасажирів. 9 квітня він перевозив на 16 пасажирів більше, ніж місць для сидіння у автобусі БАЗ, також 19 квітня він перевозив 8 стоячих пасажирів. Обидва порушення поліція виявила у Пустомитах. Таким чином він порушив діючі на той момент карантинні обмеження, згідно з якими дозволено перевозити лише сидячих пасажирів.

Обидві справи суд розглядав окремо. Під час судових засідань Степан Дзюма визнав свою провину і заявив про щире каяття, хоча у листопаді 2020 року Пустомитівський райсуд уже штрафував його на 17 тис. грн за таке ж порушення. Той штраф Дзюма не сплатив, бо його скасував апеляційний суд, куди він звернувся зі скаргою – в результаті його таки визнали винним у порушенні карантину, але обмежились попередженням.

Цього разу, очевидно враховуючи попередній випадок, суддя Володимир Мусієвський вирішив оштрафувати Степана Дзюму на 17 тис. грн за кожен з двох квітневих випадків, тобто йому доведеться сплатити 34 тис. грн.

До речі, у жовтні 2020 року поліція уже складала протокол на Степана Дзюму за водіння маршрутки без захисної маски, але до розгляду у суді цей випадок не дійшов через закінчення термінів розгляду справи.