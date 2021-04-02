15 січня понад 40 людей зібрались на пікет біля ЛОДА проти зростання ціни на газ

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн львів'янина Михайла Шевелюка за організацію масового заходу під час карантину. Керівник львівської філії ГО «Конституційно-правовий конгрес» організував пікет біля будівлі Львівської ОДА, а якому взяли участь більше 40 людей.

Пікет під стінами Львівської облдержадміністрації на вул. Винниченка, 18 відбувся 15 січня 2021 року о 12:00. В акції протесту взяли участь 42 людей, а організувала пікет ГО «Конституційно-правовий конгрес». Учасники акції пікетували ЛОДА через підвищення ціни на газ для населення. Подібні акції протесту відбулись і в інших містах України.

Поліцейські склали на організатора акції у Львові Михайла Шевелюка протокол за порушення карантину. 26 березня цю справу розглянув Галицький районний суд.

Михайло Шевелюк на судове засідання не прийшов. Суддя Віталій Стрельбицький визнав його винним у порушенні карантину та оштрафував чоловіка на 17 тис. грн. У Шевелюка є 10 днів, щоб оскаржити цю постанову в апеляції.

За даними YouControl, Михайло Шевелюк є керівником ГО «Конституційно-правовий конгрес» у Львівській області. На Facebook-сторінці Михайла Шевлюка вказано, що він керує «Школою гостинного сервісу», що займається ресторанним консалтингом.

Нагадаємо, з 1 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила тариф на доставку газу «Львівгазу» до 2,016 грн за кубометр.