На антивакцинаторну акцію Стахіва зібралося близько 90 осіб

Галицький райсуд Львова відмовився штрафувати львівського провокатора Остапа Стахіва за нелегальний пікет проти вакцинації та карантину. Суддя Олег Юрків зазначив, що окрім адмінпротоколу про порушення поліцейські не надали показів свідків чи інших доказів вини Стахіва, фото- або відеоматеріалів із нелегального протесту, а окрім того послалися на неіснуючі у законодавстві норми. Окрім цього, суддя заявив, що обмеження масових акцій суперечить Конституції.

Пікет проти карантину та вакцинації Остап Стахів провів ще 1 грудня. Участь у ньому, за підрахунками поліцейських, взяло близько 90 осіб, які не дотримувались дистанції та були без масок. Спершу вони провели акцію біля пам'ятника королю Данилу у центрі Львова, а згодом влаштували пікет біля офісу телеканалу «Суспільне Львів» на Високому замку. Організатором акції був голова малопопулярної ГО «Ідея нації» Остап Стахів, який відомий у Львові своїми провокаціями у лікарнях, закликами бойкотувати карантин і не вірити у поширення коронавірусу.

У день протесту правоохоронці склали на Стахіва адмінпротокол за порушення карантину і організацію масової події, однак Галицький райсуд Львова відмовився накладати на Стахіва штраф на основі цього протоколу.

«У протоколі відсутні відомості щодо точної кількості учасників масового заходу, не встановлено їх осіб, не встановлено чи дійсно вони приймали участь у мирній акції, не надано суду їх письмових пояснень, не встановлено площу території на відкритому повітрі, на якій проводилась акція, а відтак, не встановлено, яку площу займала одна особа і чи така площа на одну особу була меншою, ніж 1,5 кв. м. Відсутні будь-які інші докази вчинення адміністративного правопорушення (фото-, відеоматеріали тощо)», – йдеться у постанові Галицького райсуду Львова.

Суддя Олег Юрків, який розглядав цю справу, став на захист антивакцинатора Стахіва, зазначивши, що постанова уряду, якою обмежено проведення масових заходів, суперечить Конституції.

«Згідно Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно і проводити збори, мітинги і демонстрації. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Станом на перше грудня 2020 року в Україні ні воєнний, ні надзвичайний стан не оголошувалися. За таких обставин, встановлення заборони на проведення масових заходів, яка визначена п.10 п.п.6 постанови Кабміну не відповідає ст. 39 Конституції України та суперечить ст. 64 Конституції України», – зазначив Олег Юрків.

Він уточнив, що суд не може змінювати викладену у протоколі поліції фабулу адмінпорушення, а всі сумніви у винуватості особи тлумачаться на користь підсудного.

«Недоведена вина прирівнюється до доведеної невинуватості... Суд не має права самостійно відшукувати докази винуватості особи», – додав суддя.

Поліція мала можливість подати апеляцію на таке рішення суду, але, судячи з інформації на порталі «Судова влада України», цього так і не зробили.