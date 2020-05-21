Львівський суддя про перевагу Конституції над коронавірусом. Цитата дня



Цитата дня «Суддя переконаний, що Конституція – вічна, а коронавірус – тимчасовий, тому погоджується з висловом австрійського імператора Фердинанда I – «Fiat justitia et pereat mundus» («Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ»)».

Суддя Личаківського суду Львова Сергій Гирич в судовому рішенні від 7 травня 2020 р.



Суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич закрив справу про порушення умов карантину у громадському місці. Поліцейські вирішили оштрафувати львів’янина Дмитра С., який спілкувався з двома знайомими у скверику біля кафе на вул. Пасічній. Суддя встановив, що в офіційному переліку міських скверів, де були заборонені прогулянки, цього місця нема, а припущення поліції, що частина вулиці є сквером лише за ознакою, що там є лавочки можна вважати «правовим свавіллям». Аргументуючи свою позицію, в офіційному рішенні суддя Гирич досить вільно інтерпретував знаменитий латинський вислів «Нехай здійсниться правосуддя і загине світ», який приписують німецькому імператору XVI ст. Фединанду І.