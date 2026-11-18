Після завершення робіт водопостачання відновлюватиметься поступово

У четвер, 19 листопада, відбудеться заміна аварійної ділянки магістрального водогону «Магерів-Зарудці». Через це з 00:00 до кінця доби п’ятниці, 20 листопада, водопостачання буде відсутнє у 23 селах поблизу Львова. Про це в середу, 18 листопада, повідомила пресслужба ЛМР.

Як йдеться в повідомленні, фахівці «Львівводоканалу» проводитимуть реконструкцію аварійних ділянок магістрального водогону «Магерів-Зарудці» – одного з об’єктів північної групи водозаборів. Зазначається, що цей водогін забезпечує водою, зокрема, Шевченківський район Львова.

На час ремонтних робіт без водопостачання залишаться:

Магерів

Велике Передмістя

Старе Передмістя

Шостаки

Старе Село

Замок

Кам’яна Гора

Кут

Долина

Кам’янко-Липник

Дубрівка

Підлісся

Підгора

Романи

Думичі

Бабії

Чирі

Мокротин

Зубейки

Залісок

Забава

Горбові

Бірки

Після завершення робіт водопостачання відновлюватиметься поступово, у міру наповнення системи та стабілізації тиску. Також мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води.

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