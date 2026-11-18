Мешканці 23 сіл поблизу Львова залишаться без води на добу: перелік
Водопостачання призупинять через заміну аварійної ділянки магістрального водогону «Магерів-Зарудці»
У четвер, 19 листопада, відбудеться заміна аварійної ділянки магістрального водогону «Магерів-Зарудці». Через це з 00:00 до кінця доби п’ятниці, 20 листопада, водопостачання буде відсутнє у 23 селах поблизу Львова. Про це в середу, 18 листопада, повідомила пресслужба ЛМР.
Як йдеться в повідомленні, фахівці «Львівводоканалу» проводитимуть реконструкцію аварійних ділянок магістрального водогону «Магерів-Зарудці» – одного з об’єктів північної групи водозаборів. Зазначається, що цей водогін забезпечує водою, зокрема, Шевченківський район Львова.
На час ремонтних робіт без водопостачання залишаться:
- Магерів
- Велике Передмістя
- Старе Передмістя
- Шостаки
- Старе Село
- Замок
- Кам’яна Гора
- Кут
- Долина
- Кам’янко-Липник
- Дубрівка
- Підлісся
- Підгора
- Романи
- Думичі
- Бабії
- Чирі
- Мокротин
- Зубейки
- Залісок
- Забава
- Горбові
- Бірки
Після завершення робіт водопостачання відновлюватиметься поступово, у міру наповнення системи та стабілізації тиску. Також мешканців просять заздалегідь зробити необхідний запас води.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал