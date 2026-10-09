Найкраще мати запас щонайменше на три доби

У сучасних реаліях водопостачання може припинитися несподівано, тому вдома варто мати запас води для пиття, приготування їжі та гігієни. Якщо ж запасів немає або вони закінчуються, важливо знати, де знайти безпечну воду. Як підготуватися до відключень і що робити, коли з крана не тече вода, пояснюється на сайті проєкту Dovidka.info від Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Що робити одразу, якщо зникла вода?

Насамперед перевірте повідомлення від водоканалу та місцевої влади. Вони можуть оголосити причину відключення, орієнтовні терміни відновлення водопостачання та адреси пунктів, де можна набрати питну воду.

Якщо ви дізналися про можливе відключення, а вода ще є, наповніть чисті пляшки, каністри або інші місткості, придатні для зберігання питної води.

Окремо підготуйте запас для побутових потреб – прибирання та змивання унітаза. Підпишіть тару, щоб не переплутати питну й технічну воду.

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Після відновлення водопостачання стежте за повідомленнями місцевого водоканалу щодо якості води. Якщо вона має незвичний колір або запах, не пийте її та не використовуйте для приготування їжі, доки не отримаєте підтвердження її безпечності.

Скільки води варто запасти?

Найкраще мати запас щонайменше на три доби. Одній дорослій людині потрібно близько трьох літрів питної води на добу, включно з рідиною, яку ми споживаємо з їжею. Ще 10–12 літрів варто запасти для гігієни та приготування їжі, миття посуду.

За можливості запасіть більше води, особливо якщо в родині є маленькі діти, люди старшого віку або домашні тварини.

Де брати воду, якщо немає водопостачання?

Найбезпечніший варіант – питна вода в герметично закритому заводському пакованні.

Під час тривалих перебоїв місцева влада може організовувати її підвезення та облаштовувати пункти, де роздаватимуть такі запаси. Адреси й графіки їхньої роботи перевіряйте на офіційних сайтах водоканалу або міської ради.

Набирати воду в бюветах, свердловинах та інших джерелах варто лише за умови, що відповідні служби підтвердили її придатність для пиття.

Вода з річок, озер і ставків може містити хвороботворні мікроорганізми та небезпечні хімічні речовини. Якщо іншого джерела немає, її необхідно очистити й знезаразити. Проте ці заходи не гарантують безпечності: у разі підозри на хімічне забруднення таку воду не можна використовувати для пиття чи приготування їжі навіть після кип’ятіння.

Як очистити воду вдома?

Очищення та знезараження – це різні процеси. Фільтрація прибирає частинки бруду та осад, тоді як знезараження потрібне для знищення хвороботворних мікроорганізмів.

Якщо вода каламутна, спочатку потрібно дати їй відстоятися. Після цього прозорішу частину обережно переливають в чисту посудину.

Попередньо воду також можна пропустити через:

чисту тканину;

паперовий фільтр;

побутовий фільтр для води.

Але лише фільтрації недостатньо, щоб зробити воду безпечною для пиття. Після цього її обов’язково потрібно знезаразити.

Воду, яка могла бути забруднена бензином, мастилом, пестицидами, важкими металами чи іншими токсичними речовинами, не можна використовувати для пиття, приготування їжі та гігієни. Кип’ятіння не робить її безпечною, оскільки не усуває хімічного забруднення.

Як знезаразити воду?

МОЗ України називає кип’ятіння одним із найнадійніших способів знезараження води в побутових умовах. Кип’ятіть воду щонайменше 10 хвилин, після чого дайте їй охолонути та відстоятися. Якщо на дні утворився осад, обережно перелийте її в чисту ємність, не збовтуючи. Зберігайте кип’ячену воду в чистій закритій тарі.

Можна також скористатися спеціальними таблетками або іншими засобами для знезараження питної води. Головне, дотримуватися інструкції виробника, оскільки препарати відрізняються складом і дозуванням. Після додавання засобу зачекайте зазначений в інструкції час, перш ніж пити воду.

Як правильно зберігати запас води?

Зберігайте воду в прохолодному місці, захищеному від прямого сонячного проміння та якомога далі від хімікатів. Питну та технічну воду краще тримати окремо та підписувати тару.