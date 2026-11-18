Cергій Дука на засіданні ТСК, 18 листопада 2026 року

Фігурант справи «Карфаген», генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив, що екскерівник спецслужби Василь Малюк давав йому вказівку «не рухати» справи про корупційні дії співробітників НАБУ, зокрема директора відомства Семена Кривоноса. Про це Дука повідомив на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії 18 листопада, передає «Українська правда».

Очільник парламентської ТСК Олексій Гончаренко процитував слова Дуки, які той сказав після виходу із СІЗО під заставу. Тоді генерал заявив, що СБУ викрила представників антикорупційних органів у корупційних злочинах, однак ці провадження не реалізували, тому що «була команда від вищих осіб у державі».

На запитання, хто віддав таку вказівку, Дука відповів, що це був тодішній керівник СБУ Василь Малюк. За словами генерала, восени 2025 року той озвучив її йому та його заступникам Кравчуку і Фонарюку.

За словами генерала, це сталося після повернення Малюка з Офісу президента. На уточнювальне запитання Дука відповів, що не знає, кому Малюк доповідав в ОП.

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Сергій Дука заявив, що аналогічну вказівку отримав і тодішній генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття у межах операції «Карфаген» злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Серед фігурантів – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука.

У Дуки провели обшуки, під час яких він погрожував правоохоронцям пістолетом і розбивав техніку, тоді як бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Обшуки проводили на підставі ухвали суду.

Ввечері того ж дня в СБУ повідомили про звільнення високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген». Дуку звільнили з посади першого заступника голови департаменту захисту національної державності СБУ, однак той продовжує бути працівником Служби безпеки.

6 листопада ВАКС відправив Сергія Дуку під варту з можливістю внесення 65 млн грн застави. Згодом «Українська правда» повідомила, що співробітників СБУ змушують збирати по 50–100 тис. грн на його заставу.

13 листопада Сергій Дука вийшов з СІЗО після внесення за нього 65 млн грн застави. Дука заявив, що вважає справу «Карфаген» помстою керівництва НАБУ і САП. Він також заявив, що під час першого етапу операції антикорупційні органи нібито вилучили документи про корупційні злочини співробітників НАБУ та наближених до його керівництва людей.

17 листопада директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що після оприлюднення розслідування «Карфаген-2» НАБУ і САП опинилися в найнебезпечнішій ситуації за всю історію свого існування. Зокрема, антикорупційні правоохоронці зіткнулися з різким посиленням інформаційних атак на них.