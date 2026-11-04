Керівник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген». Про це повідомили в СБУ 4 листопада.

У відомстві запевнили, що повністю підтримують розслідування та сприяють проведенню всіх необхідних процесуальних дій у межах кримінальних проваджень.

«Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв’язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів. Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях. Що стосуються так званого “Мексиканця”, який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну», – зазначив керівник Служби безпеки Олександр Поклад.

Також за рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонили від виконання службових обов’язків. У поліції повідомили, що сприяють проведенню слідчих дій НАБУ.

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Нагадаємо, 4 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до генерал-майора СБУ, першого заступника начальника департаменту захисту національної державності Сергія Дуки, начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука. «Українська правда» повідомила, що Дука перешкоджав детективам НАБУ проводити обшуки та погрожував їм зброєю. Згодом його затримали.

НАБУ повідомило, що викрило злочинну організацію, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу організації входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

Антикорупційні правоохоронці називають бенефіціарами злочинного угруповання кримінального авторитета Андрія Осіпова на прізвисько «Кримінал» та громадянина Росії Єгора Буркіна, відомого як «Мексиканець». Останній, за даними слідства, є засновником і керівником транснаціонального наркокартелю «Хімпром», а також організатором великої мережі онлайн-магазинів із продажу наркотиків, зокрема бренду U420.

За версією слідства, нелегальний бізнес угруповання прикривали представники правоохоронних органів. Серед них – генерал-майор СБУ Сергій Дука на прізвисько «Акім», один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов («Прайс») та заступник начальника відділу карного розшуку Київської області Олександр Дем’янчук («Консультант»).