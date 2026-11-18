На заводах розчеплюватимуть воду на водень і кисень

На території Сюртівської та Великолучківської громад можуть збудувати два заводи з виробництва водню. Про це йдеться в проєкті оновленої Схеми планування території Закарпатської області.

Про намір збудувати один з них у листопаді 2025 року повідомила київська енергетична компанія «Соларгамма». Для реалізації проєкту Сюртівська сільрада передбачила майже 29 га землі біля газокомпресорної станції «Ужгород». Будівництво планують проводити в чотири черги. Після введення в експлуатацію останньої підприємство споживатиме 400 МВт електроенергії та зможе виробляти 52 тис. тонн водню у рік.

Виробництво водню здійснюватимуть за допомогою процесу електролізу, що розщеплює воду на водень і кисень. Довжина проєктованого трубопроводу до місця врізки в газотранспортний сягатиме 5 км.

«Передбачено облаштування водопостачання в найближчих селах Ратівці, Тиглаш, Сюрте, Малі Геївці та Великі Геївці шляхом організації фінансування проєктів буріння свердловин та прокладання централізованих мереж водопостачання», – обіцяють в ТОВ «Соларгамма».

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За даними аналітичної системи Youcontrol, компанія зареєстрована у 2024 році в Києві та належить громадянам Німеччини Торстену Меркелю та Великої Британії Ярославу Алєксєєву.

Ще один завод з виробництва водню може з’явитися біля Мукачева. На схемі планування території Закарпатської області його розташували в селі Великі Лучки. Водночас за інформацією європейської платформи «Воднева долина» потенційною локацією майбутнього виробництва зеленого водню зазначена Велика Добронь.

Реалізацію проєкту, призначеного для виробництва зеленого водню та його експорту в Кошице доручили ТОВ «Водень Україна».

«Проєкт включає електролізну установку потужністю 100 МВт з потенціалом масштабування до 1,5 ГВт, інтегровану з транскордонною водневою інфраструктурою. Він підтримує трубопровідне підключення до Словаччини та інтеграцію в Центральноєвропейський водневий коридор», – йдеться в описі H2U.

За інформацією Youcontrol, ТОВ «Водень Україна» зареєстроване у 2020 році в Києві та належить колишньому депутату Запорізької облради від «Опозиційного блоку» Олександру Рєпкіну.

У відповідь на запит Varosh, оприлюдненій 18 листопада, у Закарпатській ОВА зазначили, що локації для заводів з виробництва водню у регіоні наразі мають статус можливих або перспективних, а для реалізації проєктів слід розробити містобудівну документацію місцевого рівня.