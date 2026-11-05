У день перевірки будівельні роботи на полонині не велися

Представники Держекоінспекції в Закарпатській області оглянули полонину Руна та не побачили знищення червонокнижних видів рослин під час будівництва ВЕС. Про це у середу, 4 листопада, повідомили в Українській природоохоронній групі (УПГ), посилаючись на відповідь відомства.

За словами екоактивістів, представників громадськості, які неодноразово звертали увагу на порушення під час забудови Руни, до інспекції не запросили. У день перевірки будівельні роботи на полонині не велися.

«Не побачили інспектори й червонокнижних видів, на які ми вказували у зверненні та які фіксували спільно з науковцями. Мовляв, завершився вегетаційний період. Усе б нічого, але на Руні є, зокрема, і зелениця альпійська, і баранець звичайний. Ці представники родини плаунових взагалі-то вічнозелені, тож побачити їх можна цілий рік», – зазначили в УПГ.

Нагадаємо, у вересні 2026 року біолог Української природоохоронної групи Андрій Тупіков виявив на місці реалізації проєкту вітропарку червонокнижну рослину – лілію лісову. Проте екоінспекція відмовилася проводити перевірку, оскільки звернення надіслали від організації, а не від фізичної особи.

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Будівництво перших турбін на полонині Руна почалося у серпні – через кілька тижнів після того, як Європарламент у резолюції щодо України розкритикував побудову вітряків на високогір’ї Карпат.

За проєктом компанії «Вітряні парки України», що належить екснардепу Максиму Єфімову, на полонині Руна мають звести 30 вітроустановок. Висота кожної разом із лопатями сягатиме 180 м, а загальна потужність парку – понад 100 МВт.