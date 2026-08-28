Висота кожної вітроустановки сягатиме 150–180 метрів

На Закарпатті на полонині Руна почали зводити перші вітряки. Наразі повністю встановили основу першого з вітряків і монтують його лопаті. Про це повідомив «Укрінформ» у п’ятницю, 28 серпня. Окрім того, на полонині облаштовують ще дві ВЕС.

У липні 2025 року ZAXID.NET повідомляв, що в забудовника не було дозвільних документів на встановлення вітротурбін. Тоді поліція відкрила кримінальну справу. Однак у лютому 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства надало позитивний висновок щодо проєкту будівництва вітрової електростанції на території полонини Руна.

Першу ВЕС на полонині Руна монтують з боку села Жденієво Мукачівського району. Загалом тут планують встановити понад 30 вітряків. Висота кожної вітроустановки разом із лопатями сягає 150–180 м. Загальна потужність парку – понад 100 МВт. Проєкт реалізовує ТОВ «Вітряний парк Турянський», яке є дочірнім підприємством компанії «Вітряні парки України».

Що відомо про будівництво та протести

Дозвіл на спорудження вітропарку на гірському хребті надали депутати Тур’є-Реметівської сільської ради, на території якої розташована полонина Руна. У травні 2024 року вони 14 голосами підтримали це рішення та затвердили детальний план території урочища. Після цього почалися масові протести активістів та екологів, які виступали проти зведення вітропарку на високогір'ї Карпат. Активісти наполягали, що забудова у горах може порушити екосистеми та загрожує біорізноманіттю.

У січні 2025 року Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів призупинило будівництво вітропарку. У міністерстві мали розглянути документи, які подала компанія «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля. Однак згодом це питання відклали, поки у Закарпатському окружному суді розглядався позов Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» до Тур’є-Реметівської сільської ради щодо скасування рішення депутатів.

У травні 2025 року поліція Закарпатської області відкрила кримінальну справу щодо початку будівництва фундаменту першого вітряка. ТОВ «Вітряний парк Турянський» почав зводити основу без висновку з оцінки впливу на довкілля, яку мало б надати Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У лютому 2026 року Мінекономіки завершило розгляд матеріалів у межах процедури оцінки впливу на довкілля. У висновку міністерства вказано, що проєкт будівництва ВЕС на полонині Руна можна реалізувати, а саме будівництво сильно не вплине на флору та фауну Карпат.

Додамо, що проєкт з будівництва ВЕС реалізовує управляюча компанія «Вітряні парки України», що належить екснардепу Максиму Єфімову, який у 2023 році достроково склав депутатський мандат, та Едуарду Мкртчану – сину колишнього директора однієї з найбільших корпорацій України — «Індустріального союзу Донбасу», половина акцій якого належала російським інвесторам.