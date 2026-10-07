Володимир Зеленський закликав не послаблювати санкції проти Росії

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської масованої атаки на Україну 7 жовтня загинули 25 людей, ще 100 – отримали поранення. 7 жовтня Владіміру Путіну виповнилося 74 роки. Володимир Зеленський вважає, що масовану атаку на Україну російські військові приурочили до дня народження очільника Кремля. Про це президент України повідомив під час відеозвернення.

Володимир Зеленський повідомив, що у Прилуках зросла кількість загиблих – 19 людей, серед яких пʼятеро дітей. Загалом в Україні внаслідок масованої російської атаки загинули 25 людей, ще 100 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. За даними президента, росіяни використали для атаки багато балістичних та крилатих ракет, а також ударні дрони типу «шахед».

«Такий “подарунок” Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари “шахедами” та авіаційними бомбами», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що послаблення санкцій, зокрема виключення з санкційних списків двох російських олігархів, підживлює думку Владіміра Путіна про безкарність за розпочату проти України війну. Володимир Зеленський закликав країни-партнери посилювати тиск на російського диктатора.

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«Санкційні напрями багато в чому послаблені, і сигнали про зняття санкцій з олігархів – це сигнали насправді про нормалізацію війни. На жаль. Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей і наших дітей. Це проблема всіх в Європі і в західному світі», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вночі та вдень 7 жовтня росіяни ракетами та дронами атакували Київ та область, Дніпро, Полтавщину, Кіровоградщину та Запоріжжя. Крім того, вранці окупанти крилатою ракетою вдарили по пʼятиповерховому будинку у Прилуках на Чернігівщині. Від обстрілу загинули 19 людей, серед них пʼятеро – діти.