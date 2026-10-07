Наслідки атаки на житлові будинки в Кременчуці

У ніч на середу, 7 жовтня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на українські міста й регіони. Вибухи лунали у щонайменше пʼятьох регіонах, є руйнування та загиблі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Україну хвилями з різними засобами ураження. Зокрема, для ударів застосували балістичні та крилаті ракети, а також реактивні безпілотники.

У Києві внаслідок атаки є руйнування у кількох районах. У Подільському районі пошкоджене складське приміщення. За даними мера Києва Віталія Кличка, там сталося загоряння та часткове руйнування офісно-складської будівлі. В Дарницькому постраждала територія гаражного кооперативу.

«На жаль, унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей», – повідомили у пресслужбі КМВА.

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Також ракетну загрозу оголошували у Київщині. Зокрема, Повітряні сили попередили про рух ракет в Обухівський район.

Крім того, росіяни під час масованого удару по Україні атакували Дніпро. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пошкодження промислового підприємства. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Під російську атаку потрапила і Полтавщина. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що окупанти здійснили ракетні удари по Кременчуку. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в місті, а також є влучання у Кременчуцькому районі.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на яких видно вирву та руйнування в одному з дворів житлової забудови.

Доповнено о 08:49. Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок атаки на Кременчук загинули дві людини. Загиблі – 72-річна жінка та чоловік 1986 року народження, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ще щонайменше семеро людей зазнали поранень. Згодом президент України Володимир Зеленський уточнив, що внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

Крім того, росіяни атакували Запоріжжя, завдавши ударів по обʼєкту транспортної інфраструктури міста. Голова Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив, що внаслідок атаки можливе тимчасове обмеження руху на дорогах. Інформації про постраждалих не надходило.

Під атаку також потрапила Кіровоградська область. Там росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Олександрії. У пресслужбі Кіровоградської ОВА повідомили про щонайменше одну загиблу людину. Ще троє людей зазнали поранень.

Доповнено о 10:23. Володимир Зеленський повідомив, що в Олександрії загинули дві людини.

Атака на багатоповерхівку в Прилуках

Під російський удар також потрапило місто Прилуки на Чернігівщині. На фото та відео видно будівлю, яка обвалилася внаслідок удару.

Доповнено о 08:54. У пресслужбі поліції Чернігівської області повідомили, що росіяни атакували Прилуки кількома ракетами. Влучання зафіксували у багатоповерхівку, центр творчості дітей та юнацтва й одне з підприємств.

За даними Чернігівської ОВА, росіяни знищили багатоповерховий будинок. Наразі триває розбір завалів та пошук людей. У пресслужбі поліції повідомили, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Доповнено о 10:23. Масовану атаку на Україну прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що кількість загиблих у Прилуках зросла до пʼятьох людей, ще 26 поранені.

«Сьогодні Путіну на день народження російська армія “подарувала” знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди», – повідомив президент.

За словами Зеленського, ключовою ціллю окупантів стала українська енергетика. Президент наголосив, що Росія хотіла атакувати Україну «болісно й показово».

«Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також “шахеди”. На жаль, вдалося збити лише частину. Російська балістика залишається найбільшим викликом. І пакети ППО для нас зараз – це життєва необхідність», – написав Зеленський.

Доповнено 10:35. У коментарі «Суспільному» речниця ГУ ДСНС в Чернігівській області Ніна Луценко повідомила, що кількість загиблих у Прилуках зросла до шістьох людей. Ще 27 постраждали, серед них – пʼятеро дітей трьох, пʼяти, восьми та девʼяти років.

Нагадаємо, напередодні, 6 жовтня, Зеленський повідомив про підготовку Росії до масованого удару по Україні. Він повідомив із посиланням на розвідку, що росіяни планують передислокувати борти стратегічної авіації між аеродромами у східному, центральному та західному регіонах, імовірно, для спорядження крилатими ракетами.