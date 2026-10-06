Зеленський з іншими посадовцями під час селекторної наради

Росія готується до нового масованого обстрілу України. Українська розвідка вже надала відповідну інформацію, а влада готує заходи для протидії російській атаці. Про це 6 жовтня за підсумками селекторної наради з урядовцями, військовими та керівниками ключових служб повідомив президент Володимир Зеленський.

«Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються», – написав Зеленський.

Окремо під час наради урядовці разом з представниками обласних влад презентували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики.

Міністр оборони та командувач Повітряних сил також доповіли про розподіл засобів протиповітряної оборони та облаштування рубежів прикриття ключових об’єктів.

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«Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», – додав президент.

Уранці 6 жовтня телеграм-канал з моніторингу ворожої авіації повідомив, що Росія продовжує підготовку до нової комбінованої атаки по Україні. Протягом доби росіяни планують передислокувати борти стратегічної авіації між аеродромами у східному, центральному та західному регіонах, імовірно, для спорядження крилатими ракетами.

За даними монітора, вже передислокували:

два Ту-95МС з аеродрому «Українка» на аеродром «Енгельс»;

чотири Ту-95МС з аеродрому «Українка» на аеродром «Оленья»;

три Ту-160 на аеродром «Бєлая» в Іркутській області РФ.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня Росія відновила масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Тоді російські війська атакували ракетами та безпілотниками енергооб’єкти в Києві, Київській області та інших регіонах, спричинивши пошкодження і руйнування. Прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав цю атаку наймасштабнішою по українській енергетиці з кінця минулого опалювального сезону.

2 жовтня газета The New York Times розкрила триетапний план зимових російських атак на енергосистему України, який Україна перехопила та представила західним партнерам.