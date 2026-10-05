Турелі, зокрема, встановлюють на мостах

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про перші випадки збиття російських реактивних безпілотників за допомогою роботизованих турелей. Про це 5 жовтня Ігнат повідомив в етері телемаратону, передає hromadske.

За словами Ігната, російські війська зараз активно застосовують як звичайні «шахеди», так і реактивні безпілотники. Протягом двох останніх ночей росіяни запускали близько 50 реактивних БпЛА.

Ігнат повідомив, що роботизовані турелі вже збивають реактивні дрони. Їх, зокрема, встановлюють на мостах.

«Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть “Герань-5” з тих самих турелей. […] Застосування інноваційних технологій – штучного інтелекту – виключило людську помилку. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє працювати навіть по реактивних БпЛА», – сказав речник ПС ЗСУ.

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Водночас дальність роботи таких установок обмежена, оскільки основним засобом ураження є кулемет, додав, Ігнат.

Нагадаємо, 4 жовтня радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що в Києві вже встановили 12 автоматичних турелей для протидії реактивним «шахедам». За його словами, їх кількість планують збільшувати. Він також закликав киян під час повітряних тривог не перебувати біля вікон.