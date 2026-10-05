Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом ракету мають випробувати

Президент Володимир Зеленський перед переговорами з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у неділю, 4 жовтня, повідомив про розробку нової малої ракети «Ніка», яку планують використовувати для перехоплення реактивних безпілотників типу «шахед». За його словами, найближчим часом ракету мають випробувати.

«З'являється у нас нова мала ракета “Ніка” проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив», – сказав Зеленський.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Президент також повідомив про успішне випробування нового українсько-німецького перехоплювача «Спис».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Важливо, що сьогодні ми чули про тест нашого нового перехоплювача, німецько-український перехоплювач Спис. Був позитивний тест. Дякуємо компаніям та систем», – зазначив він.

Окремо Зеленський розповів про посилення захисту Києва та Київської області від реактивних дронів. За його словами, у столиці вже встановили понад 12 спеціальних турелей, а ще вісім планують розмістити в області.

«Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці, і плюс зараз ще вісім п'ятдесятників на Київську область додаткових буде встановлюватись», – сказав президент.

Пізніше під час спільної пресконференції з Мерцом Зеленський уточнив, що такі установки розміщуватимуть на різних об'єктах.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна нині перехоплює близько 85-92% звичайних «шахедів». Водночас ефективність знищення реактивних безпілотників оцінюється на рівні 50-60%. У боротьбі з ними, зокрема, допомагають винищувачі F-16.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна працює над власною системою супутникового зв’язку, яка буде схожою на американську Starlink. За його словами, певні напрацювання для створення такої системи вже є.