Володимир Зеленський повідомив про розробку української супутникової системи зв’язку
Україна вже має певні напрацювання системи, схожої на американську Starlink
Україна працює над створенням власної системи супутникового звʼязку, схожої на Starlink. Про це у неділю, 4 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».
За словами президента, вже є певні напрацювання системи, схожої на американську Starlink. Володимир Зеленський також подякував за надані технології. Водночас він зазначив, що було б справедливо, щоб Україна отримала можливість використовувати Starlink для ударів по цілях у Росії.
«Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного року», – цитує «Інтерфакс-Україна» Володимира Зеленського.
Нагадаємо, 7 серпня видання The Atlantic повідомило, що ексміністр оборони Михайло Федоров кілька разів звертався до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням про дозвіл на використання терміналів супутникового звʼязку Starlink для ударів по балістичних установках у Росії. Однак Ілон Маск відмовив Федорову, аргументуючи це побоюваннями щодо ескалації.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крім того, 3 жовтня газета Financial Times повідомила, що Володимир Зеленський кілька разів просив президента США накласти санкції на російські та китайські компанії, які працюють над створенням аналога супутникового звʼязку Starlink – «Рассвет».
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