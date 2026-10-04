Президент повідомив, що Україна розробляє власну систему супутникового звʼязку

Україна працює над створенням власної системи супутникового звʼязку, схожої на Starlink. Про це у неділю, 4 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, вже є певні напрацювання системи, схожої на американську Starlink. Володимир Зеленський також подякував за надані технології. Водночас він зазначив, що було б справедливо, щоб Україна отримала можливість використовувати Starlink для ударів по цілях у Росії.

«Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного року», – цитує «Інтерфакс-Україна» Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 7 серпня видання The Atlantic повідомило, що ексміністр оборони Михайло Федоров кілька разів звертався до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням про дозвіл на використання терміналів супутникового звʼязку Starlink для ударів по балістичних установках у Росії. Однак Ілон Маск відмовив Федорову, аргументуючи це побоюваннями щодо ескалації.

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Крім того, 3 жовтня газета Financial Times повідомила, що Володимир Зеленський кілька разів просив президента США накласти санкції на російські та китайські компанії, які працюють над створенням аналога супутникового звʼязку Starlink – «Рассвет».