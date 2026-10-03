Зеленський просив Трампа накласти санкції на розробників системи «Рассвет»

Володимир Зеленський просив американського колегу Дональда Трампа запровадити санкції проти російських та китайських компаній, які працюють над створенням аналога супутникового звʼязку Starlink – «Рассвет». Про це у суботу, 3 жовтня, повідомила щоденна газета Financial Times із посиланням на коментар Володимира Зеленського.

За словами Володимира Зеленського, Росія розробляє аналог системи супутникового інтернету Starlink «Рассвет» у співпраці з Китаєм. Крім того, за даними президента України, «Рассвет» може запрацювати вже наприкінці 2026 року або на початку 2027 року. Володимир Зеленський наголосив, що ця система дозволить Росії підвищити точність авіаударів, що особливо небезпечно на тлі планів Кремля щодо атак на цивільну інфраструктуру перед зимою та взимку.

За словами Володимира Зеленського, він «кілька разів» просив Дональда Трампа та його адміністрацію накласти санкції на причетні до розробки компанії. Зокрема, український президент порушував це питання під час зустрічі в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН. Однак Володимир Зеленський не повідомив, яку відповідь отримав від американського колеги.

Водночас Роб Лі – військовий експерт Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute), який базується в Києві, – зауважив, що «Рассвет» буде менш ефективним, ніж Starlink, однак росіяни можуть використовувати його для передачі відеозображень із безпілотників на командні пункти. Супутникову мережу, за словами Роба Лі, можна використовувати для наземних, морських і ударних безпілотників середньої дальності. Крім того, існує ймовірність, що росіяни використовуватимуть «Рассвет» для посилення диверсій проти європейських союзників України.

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Нагадаємо, 7 серпня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що кілька разів просив засновника компанії SpaceX Ілона Маска дозволити Україні застосовувати термінали супутникового звʼязку Starlink для ударів по балістичних установках у Росії. Однак Ілон Маск відмовив Федорову, аргументуючи побоюваннями щодо ескалації.