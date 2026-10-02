Серед потенційних цілей росіян є ТЕС, ГЕС та котельні

Росія планує вивести з ладу українську енергосистему у три етапи під час зимової кампанії ударів. Йдеться про план, який, за даними газети The New York Times, Україна перехопила та представила західним партнерам.

Згідно з документом, перший етап передбачає удари по підстанціях поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи.

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На другому етапі Росія планує атакувати гідроелектростанції. Третім етапом має стати виведення з енергосистеми трьох діючих українських АЕС – Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. Для цього росіяни планують бити по електричних розподільних підстанціях, які з’єднують атомні станції з українською енергомережею. У документі зазначено, що такі об’єкти розташовані менш ніж за кілометр від реакторів.

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Загалом план передбачає використання до 1000 ракет, безпілотників та авіаційних бомб. Серед потенційних цілей також зазначені ТЕС, ГЕС, котельні та інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окремий напрямок ударів – система водопостачання. У документі йдеться про можливі атаки десятками балістичних ракет і планерних авіабомб по насосних станціях та очисних спорудах.

Кінцевою метою, за даними NYT, є масштабне порушення роботи української інфраструктури, щоб великі міста залишилися без електроенергії, опалення та водопостачання. Це може створити умови для гуманітарної кризи.

Нагадаємо, Росія відновила масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. У ніч на 30 вересня російські війська атакували ракетами та безпілотниками енергооб’єкти в Києві, Київській області та інших регіонах, спричинивши пошкодження і руйнування. Прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав цю атаку наймасштабнішою по українській енергетиці з кінця минулого опалювального сезону.