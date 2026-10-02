Сталася пожежа на ЛВДС «Самара»

У російській Самарі після нічних вибухів, імовірно, сталася пожежа на ЛВДС «Самара» – об’єкті системи «Транснєфть», який називають найбільшим у Європі резервуарним парком для зберігання нафти. Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомив телеграм-канал Astra.

У ніч на п’ятницю, 2 жовтня, у Самарі пролунала серія вибухів. За даними Astra, під удар, імовірно, могла потрапити лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара». Журналісти дійшли такого висновку після аналізу відкритих даних та оприлюднених у мережі відео.

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На кадрах, які поширюють очевидці, як стверджується, видно пожежу в районі станції. ЛВДС «Самара» займає понад 216 га. На її території розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн м3 нафти. Також там працюють дві нафтоперекачувальні станції – Самара-1 та Самара-2 – і окремий об’єкт для змішування нафти.

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ЛВДС «Самара»

Станція має важливе значення для транспортування нафти, оскільки тут сходяться чотири магістральні нафтопроводи: Альметьєвськ – Куйбишев, Калтасинський – Куйбишев, Нижневартовськ – Курган – Куйбишев та Гур’єв – Куйбишев. Через них нафта надходить із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану.

Атака на Волгоград

Тієї ж ночі вибухи пролунали у Волгограді. Місцеві жителі повідомляли про проліт безпілотників та численні вибухи в різних районах міста. За даними OSINT-аналізу Astra, на оприлюднених очевидцями кадрах видно сильну заграву в районі Волгоградського НПЗ «Лукойлу» та хімічного підприємства «Каустик», розташованих поруч.

Губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров заявляв про масовану атаку безпілотників на промислову інфраструктуру регіону. Водночас про можливе займання на нафтопереробному чи хімічному підприємстві він не повідомляв. За його словами, внаслідок атаки загорівся житловий будинок, а одну людину госпіталізували.

Завод «Каустик» розташований у Красноармійському районі Волгограда. Підприємство виробляє хімічну продукцію, частина якої має подвійне призначення та використовується російським військово-промисловим комплексом.

Волгоградський НПЗ належить «Лукойлу» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік – приблизно 5% від загального обсягу нафтопереробки в РФ. Підприємство виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. За даними Генштабу ЗСУ, після атаки на території підприємства виникла пожежа. Ільський НПЗ має потужність переробки близько 6,6 млн т нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє нафтову сировину, а також виробляє і відвантажує нафтопродукти.