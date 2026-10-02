Анаїт Хоперія стала виконувачкою обов'язків голови Центру протидії дезінформації
До ЦПД вона приєдналася у червні 2021 року
Анаїт Хоперія виконуватиме обов'язки голови Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Вона змінила на цій посаді Андрія Коваленка. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомили в РНБО.
Хоперія за фахом юристка. У 2018–2019 роках вона працювала головною спеціалісткою Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Також обіймала посаду державної інспекторки Департаменту правового забезпечення Державної податкової служби України.
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До Центру протидії дезінформації Хоперія приєдналася у червні 2021 року. За цей час вона пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад. Зокрема, Хоперія працювала заступницею керівника Центру та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Центр протидії дезінформації є робочим органом РНБО. Його створили у березні 2021 року для протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та інтересам України в інформаційній сфері.
Нагадаємо, 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав заяву на звільнення Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Коваленко розповів, що продовжить працювати в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з Росією