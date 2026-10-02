Анаїт Хоперія змінила на посаді Андрія Коваленка

Анаїт Хоперія виконуватиме обов'язки голови Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Вона змінила на цій посаді Андрія Коваленка. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомили в РНБО.

Хоперія за фахом юристка. У 2018–2019 роках вона працювала головною спеціалісткою Департаменту міжнародних спорів Міністерства юстиції України. Також обіймала посаду державної інспекторки Департаменту правового забезпечення Державної податкової служби України.

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До Центру протидії дезінформації Хоперія приєдналася у червні 2021 року. За цей час вона пройшла шлях від менеджерки з міжнародної співпраці до керівних посад. Зокрема, Хоперія працювала заступницею керівника Центру та очолювала Департамент протидії інформаційним загрозам національній безпеці.

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Центр протидії дезінформації є робочим органом РНБО. Його створили у березні 2021 року для протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та інтересам України в інформаційній сфері.

Нагадаємо, 28 вересня президент Володимир Зеленський підписав заяву на звільнення Андрія Коваленка з посади керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Коваленко розповів, що продовжить працювати в процесах нацбезпеки і когнітивного протиборства з Росією