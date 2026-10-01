Марина Гриценко загинула у серпні 2025 року

Пластунці, бойовій медикині 3-ї штурмової бригади Марині Гриценко присвоїли звання «Герой України». Про це повідомив голова наглядової ради Пласту у 2018-2023 роках Юрій Юзич. На початку великої війни вона працювала головною хранителькою фондів чернігівського Художнього музею Галагана і самостійно оберігала колекцію.

«Пластунка Марина Гриценко – відсьогодні Герой України. Пластова виховниця із Чернігова, яка добровільно пішла боротись з окупантами в 3-тю штурмову бригаду. Відійшла на вічну ватру як бойовий медик, рятуючи побратимів. Вона заслужила це найвище державне визнання. СКОБ!», – написав Юрій Юзич.

Відповідний указ оприлюднили у День захисників 1 жовтня на сайті Президента України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Гриценко Марині Віталіївні – молодшому сержанту (посмертно)», – зазначено в документі.

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На початок повномасштабного вторгнення Марина Гриценко працювала головною зберігачкою фондів Художнього музею Галагана у Чернігові. В той час, коли більшість містян виїжджали з міста через близьку присутність російських військ, Марина переїхала жити в музей, щоб берегти колекцію від мародерства. Вона практично самостійно ліквідовувала наслідки обстрілів. Інтерв’ю ZAXID.NET з нею про той період читайте в матеріалі «Рятівники скарбів». Марина була волонтеркою, а згодом прийняла рішення йти воювати. Вона стала бойовою медикинею 3-ї окремої штурмової бригади.

У січні 2025 року за бойові заслуги отримала орден «За мужність». Загинула 6 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання у віці 39 років. Посмертно Марину нагородили державним орденом «За заслуги» та міжнародною премією European Heritage Awards - Europa Nostra 2026 у категорії Heritage Champions, яку називають культурним «Оскаром». Нагороди отримала донька Марини.