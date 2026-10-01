Сніг можливий у високогір’ї

Наприкінці вересня в Україні уже були відчутні перші нічні заморозки, а на горі Піп Іван випав перший сніг. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, чи може жовтнева погода здивувати українців снігом.

На заході України на початку жовтня синоптики попереджали про перші заморозки. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідає, що локальні заморозки в Україні можливі, а із 3 жовтня ночі можуть стати прохолоднішими. За її словами, це доволі типова погода для жовтня.

На запитання, чи можливий сніг в Україні вже у жовтні, Наталія Птуха відповіла, що для цього місяця таке явище не є дивиною.

«Якщо дивитися на кліматичну характеристику жовтня, то опади у вигляді снігу, особливо у високогір’ї, вже цілком можливі. Тому нічого екстраординарного в цьому немає. Сніг у високогір’ї може випадати навіть у вересні, а інколи сніжинки спостерігаються й у серпні. Архівні дані це підтверджують. Тож для жовтня сніг не є дивиною. Звичайно, під час проходження атмосферних фронтів через територію України, коли змінюватиметься синоптична ситуація, у високогір’ї можлива різна фаза опадів», – каже Наталія Птуха.

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Вона додає, що синоптики наразі не можуть сказати, коли саме може з’явитися сніговий покрив.

«Якщо він і випадатиме найближчим часом, то, найімовірніше, довго не затримуватиметься. Принаймні в найближчій синоптичній перспективі – у межах 10 днів, максимум двох тижнів – немає передумов для такого різкого похолодання, яке могло б забезпечити тривале збереження снігового покриву», – додає представниця Укргідрометцентру.

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