На озброєнні Австралії були 22 гелікоптери Tiger

Україна відмовилася від ударних гелікоптерів Eurocopter Tiger, які Австралія була готова безплатно передати в межах військової допомоги. Причиною стала висока вартість їхнього обслуговування. Про це в коментарі порталу Defense Express сказав посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Австралія нині виводить франко-німецькі Eurocopter Tiger з експлуатації та замінює їх американськими ударними вертольотами AH-64E Apache.

За даними видання, хоча Австралія могла передати Україні Tiger безплатно, їх утримання вимагало б значних витрат. Ідеться, зокрема, про технічне обслуговування, підтримання боєздатності та навчання пілотів і технічного персоналу. Тому Україна вирішила розглянути інші варіанти посилення парку армійської авіації.

Сама Австралія також відмовляється від Tiger через високу вартість експлуатації та проблеми з підтриманням боєздатності. Подібні труднощі виникали й у Німеччині, де вертольоти деякий час взагалі простоювали на землі, після чого країна також вирішила вивести їх з озброєння.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Австралія розглядає передачу Україні гелікоптерів Tiger. Тоді на озброєнні Австралії було 22 гелікоптери Tiger.