Хустини з биркою «Росія» купила тернополянка на подарунок

На центральному ринку тернополянці продали хустки, на бирках яких було написано «Хусткова мануфактура Росія» («Платочная мануфактура Россия» – ред.). Жінка придбала їх на подарунок. Однак через кілька днів подаровані речі їй повернули зі словами, що не можуть прийняти хустки, які, ймовірно, вироблені в Росії. Про це повідомило видання «20 хвилин». Журналісти викликали поліцію до кіоску, в якому продавали такий товар.

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Факт виклику правоохоронців на центральний ринок підтвердив ZAXID.NET речник поліції Тернопільської області Сергій Крета. Він розповів, що це сталося у вівторок, 29 вересня, а причиною звернення був продаж хустин з російськими бирками. Виклик внесли в Єдиний журнал обліку звернень громадян, наразі проводять перевірку.

До слова, про продаж таких хусток у Тернополі повідомила в соціальній мережі тредс і користувачка Катерина Омелько.

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За інформацією «20 хвилин», хустки з російськими бирками коштували по 680 гривень кожна. За три такі вироби тернополянка віддала 2 тис. грн, враховуючи знижку.

Хустину з такою биркою продавали на центральному ринку/«20 хвилин»

Коли до кіоску прийшли журналісти, продавчиня почала зривати російські бирки з товару. На місце викликали поліцію. Власники торгової точки на ринок не приїхали. У телефонній розмові з правоохоронцями власниця повідомила, що наразі перебуває за містом. Її направили до райвідділку поліції.

Жінка, яка назвалася донькою власниці, розповіла журналістам, що такі хустини вони завозять із Туреччини.

«Ми продаємо хустини понад 20 років у Тернополі. Ми свідомі українці. Я вам надам мільйон скринів, що хустини з Туреччини. Може писати на бирці «Італія», може писати російською мовою, може писати турецькою. На китайських хустинах пише також російською мовою, тому що це міжнародна мова», – зазначила жінка.

Додамо, що в інтернеті немає офіційного сайту компанії «Хусткова мануфактура Росія». У РФ є своя найбільш відома фабрика хустин – «Павлопосадська хусткова мануфактура», яка працює понад 200 років.

Водночас на російських торгових майданчиках (наприклад, Ozon) можна знайти товари, в описах яких вказано «Хусткова мануфактура Росія». Там зазначено, що країною-виробником є РФ.

На популярній російській платформі Wildberries теж продають вироби нібито з «Хусткової мануфактури Росії». Ціна за одну хустку коливається від 1,4 до 2,5 тис. рублів (від 740 до 1 330 грн). В описі товару також вказано країну-виробника Росію.