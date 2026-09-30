Нацгвардієць вимагав гроші за службу в тилу

Співробітники ДБР затримали у Львові молодшого лейтенанта, командира взводу військової частини НГУ за вимагання та одержання хабаря від солдата за службу в тилу.

Як зазначається в ухвалі Личаківського районного суду Львова, молодший лейтенант (уродженець села Канафости Самбірського району), будучи командиром кулеметного взводу з охорони важливих державних об’єктів військової частини НГУ у Львові, вимагав гроші у призовника за службу в одному з підрозділів військової частини, який не залучається до виконання завдань в зоні бойових дій.

Командир взводу дізнався мобільний номер дружини солдата та кілька разів телефонував їй на месенджер ватсап, вимагаючи 4100 доларів за сприяння у влаштуванні чоловіка на службі в пункті постійної дислокації у Львові.

Через вимагання грошей дружина солдата звернулася з заявою до правоохоронців та діяла під їхнім контролем. Під час наступної розмови з командиром взводу жінка повідомила, що їй вдалося зібрати лише 3800 доларів, на що той відповів, що йому підходить і така сума.

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Як посередника в передачі грошей нацгвардієць залучив брата, який, за версією слідства, не був поінформований про злочинні наміри. Передача грошей відбулася 24 вересня в приміщенні ТЦ Sodova на вул. Садовій у Львові. Після цього командира взводу затримали правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру в зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою сплати 133 тис. грн застави.