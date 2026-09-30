Посадовиці медцентру вручили підозру

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з поліцією викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для медичного реабілітаційного центру «Одеський» ДСНС України. Про це повідомила пресслужба відомства в середу, 30 вересня.

За даними слідства, виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі за майже 1 млн грн.

У документах зазначалося, що центр отримав якісний товар та в повному обсязі. Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження.

Щоб приховати підміну, фігуранти оформлювали накладні та інші фіктивні документи. На їх підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

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ДБР також виявило ознаки штучної конкуренції на тендері: документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Посадовицям реабілітаційного центру повідомили про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Керівника та менеджера приватної компанії підозрюють у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.