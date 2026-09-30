Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю звільняти цивільних політичних в’язнів в обмін на послаблення американських санкцій проти РФ. Також цю ініціативу підтримав Дональд Трамп. Про це 29 вересня повідомив літературний журнал The Atlantic.

За даними видання, звільнення політв’язнів допоможе реінтегрувати Росію у світову економіку та розширити переговори США з Кремлем, зокрема щодо можливих угод про російську нафту, дизельне пальне, рідкісноземельні мінерали та інші товари.

Це також могло б посилити аргументи Трампа в його прагненні отримати Нобелівську премію миру.

Як зазначає The Atlantic, цей новий підхід США до взаємодії з Кремлем, ймовірно, обурить українців, європейців і навіть багатьох конгресменів-республіканців. Будь-яка потенційна ділова угода між США та Росією ризикує поповнити бюджет військової машини РФ.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Коул уже застосовував подібний підхід у Білорусі. За результатами переговорів із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком Коул та дипломати домоглися звільнення близько 500 сотень політв’язнів у Білорусі.

Видання нагадує, що минулого тижня Трамп оголосив, що США ведуть переговори з Білоруссю щодо «масштабної» калійної угоди. Коул сказав, що Росія також бере участь у цих переговорах. З початку повномасштабної війни в Україні США уникали торгівельних угод за участю Росії.

Нагадаємо, 16 вересня Мінськ звільнив 25 політичних в’язнів в обмін на скасування США санкцій щодо двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Беллесбумпром». Серед звільнених – журналісти, правозахисники, громадські активісти, волонтери, музиканти та інші діячі. За даними правозахисників, Білорусь утримує ще 912 політв’язнів.