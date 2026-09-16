Джон Коул з визволеними білоруськими політв'язнями, 16 вересня 2026 рік

Мінськ звільнив 25 політичних в’язнів в обмін на скасування США санкцій щодо двох білоруських компаній. Про це заявив спеціальний посланець президента США з питань Білорусі Джон Коул за підсумками дводенних переговорів з білоруським диктатором Аляксандром Лукашенком у Мінську, повідомили білоруські служби «Радіо Свобода» та Deutsche Welle.

За словами Коула, США та Білорусь домовилися про тимчасову угоду.

«Як жест доброї волі Білорусь звільнить 25 осіб. Сполучені Штати, своєю чергою, скасують санкції щодо двох білоруських компаній – “Лакокраска” та “Беллесбумпром”», – заявив спецпосланець США.

Він розповів, що Білорусь і США давно ведуть переговори й, за його словами, сторони досягли великого прогресу.

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Коул також зазначив, що переговори триватимуть, і якщо всі питання будуть розв’язані, відбудуться нові звільнення та додаткові послаблення санкцій.

Під час переговорів Лукашенко заявив, що в Білорусі немає політичних переслідувань. Він також назвав неправдивими заяви «втікачів» про продовження репресій і відкинув твердження, що після звільнення одних людей влада затримує та судить удвічі більше інших громадян.

За даними правозахисників, станом на 16 вересня у Білорусі налічувалося 912 політичних в’язнів.

Серед звільнених 16 вересня:

Людмила Чекіна – юристка та колишня гендиректорка Tut.by. Засуджена до 12 років ув’язнення.

Павло Бєлавус – культурний менеджер, засновник і колишній директор платформи «Арт Сядзіба», творець магазину національної символіки та сувенірів Symbal.by. Засуджений до 13 років.

Дмитро Наважилов – журналіст і медіаменеджер, колишній директор інформаційної компанії БелаПАН. Засуджений до 6 років.

Андрій Александров – журналіст, колишній заступник директора БелаПАН. Засуджений до 14 років.

Ірина Злобіна – підприємиця, дружина Андрія Александрова. Засуджена до 9 років.

Євген Юшкевич – колишній слідчий Слідчого комітету, IT-фахівець. Засуджений до 11 років.

Євген Бурло – ударник гурту TOR BAND. Засуджений до 8 років.

Тетяна Кузіна – незалежна експертка у сфері державного управління, співзасновниця Школи молодих менеджерів державного управління SYMPA. Засуджена до 10 років.

Яна Пінчук – учасниця протестних телеграм-каналів. Засуджена до 12 років.

Дмитро Головач – лідер і гітарист TOR BAND. Засуджений до 9 років.

Олена Лазарчик – активістка опозиційної громадянської кампанії «Європейська Білорусь». Засуджена до 9,5 року.

Алесь Чумаков – музикант гурту «Старий Ольса», майстер з виготовлення гуслей. Затриманий у грудні 2025 року.

Світлана Якубович – волонтерка білоруського правозахисного центру «Вясна».

Анастасія Лазаренко – адвокатка.

Кирило Позняк – журналіст.

Нагадаємо, масові звільнення політичних в’язнів у Білорусі за результатами переговорів між Лукашенком та адміністрацією Дональда Трампа розпочалися у 2025 році. Останній масштабний етап звільнення відбувся у березні 2026 року – тоді білоруський диктатор звільнив 250 політв’язнів в обмін на подальше послаблення санкцій США.