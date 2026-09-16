Cправу Ростислава Пацеляка розглядали в суді з 2016 року

У вівторок, 15 вересня, Святошинський райсуд Києва повторно закрив справу проти екскомандира львівського батальйону міліції спеціального призначення «Беркут» Ростислава Пацеляка через закінчення строків давності.

Суд також відмовив потерпілим у компенсації моральної шкоди, повідомляє «Бабель».

Нагадаємо, львівський «Беркут» під командуванням Пацеляка брав участь в одному з найжорстокіших розгонів протестів на Майдані 18 лютого 2014 року. За даними слідства, командири львівського «Беркута» сприяли вбивству трьох активістів, нанесенню тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості понад 100 учасникам акції протесту, у тому числі десятьом – вогнепальних поранень.

Вже після Майдану Пацеляк неодноразово відвідував Росію. Також повідомлялося, що він має російський паспорт та є військовослужбовцем запасу РФ.

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Справу Пацеляка почали слухати у Святошинському райсуді Києва з 2016 року. У 2023 році Пацеляку висунули нові підозри: у перевищенні службових повноважень, теракті, організації тяжких тілесних ушкоджень, а також в умисних убивствах і замахах на вбивство двох чи більше учасників протестів. Того ж року його позбавили українського громадянства.

У лютому 2024 року справу закрили через те, що сплив термін розгляду. Суддю, який закрив справу, згодом відсторонили від посади, а саму справу відправили на нове слухання.