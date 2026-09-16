«Укрзалізниця» розраховує на рішучі дії партнерів

У середу, 16 вересня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг №122 Київ – Миколаїв. Персонал, а також пасажири вчасно евакуювалися з потяга. Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та голова правління компанії Олександр Перцовський.

«Укрзалізниця» разом із Миколаївською ОВА організовують автобусний трансфер для пасажирів.

«Розраховуємо на рішучі дії партнерів – і не тільки, коли йдеться про удари під кордоном чи поблизу дипломатичних поїздів! Жоден такий удар неприпустимий!» – додав Олександр Перцовський.

Нагадаємо, уранці неділі, 13 вересня, російський реактивний меш-дрон влучив у поїзд на кордоні з Польщею у Волинській області. Через атаку пошкоджень зазнав локомотив потяга.

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Згодом німецький щотижневий журнал Der Spiegel повідомив, що цією ж колією рухався поїзд з європейськими посадовцями, яких евакуювали через загрозу ударів російських дронів. В «Укрзалізниці» повідомили, що на борту дипломатичного поїзда були радники з питань безпеки кількох країн Євросоюзу, колишні європейські високопосадовці, зокрема експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції «Ягодин» у момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

«Укрзалізниця» припустила, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг, оскільки він вирушив зі станції раніше запланованого часу через постійну загрозу російських ударів.