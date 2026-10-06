Власника мережі магазинів «Злата» та Attico викрили у несплаті податків

Після втручання БЕБ та прокурорів власник львівської мережі магазинів взуття та шкіряних виробів «Злата» та Attico відшкодував державі понад 10,5 млн грн несплаченого ПДВ. За даними слідства, для ухилення від сплати податку він використовував схему «дроблення бізнесу» через 13 підконтрольних ФОП.

Як повідомили у БЕБ та прокуратурі Львівщини, власник мережі магазинів взуття оформлював надходження від продажу товарів на підприємців, які фактично були найманими працівниками його магазинів. Це дозволяло уникати обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Самостійної господарської діяльності ці ФОП не вели, а звітність подавали за вказівкою власника.

«Упродовж 2025 року фігурант ухилився від сплати майже 10,6 млн грн ПДВ із доходу понад 52,8 млн грн. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України – умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах», – сказано в повідомленні БЕБ.

Оскільки власник мережі повністю відшкодував збитки державі, прокурори скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

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Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду Львова, на ухиленні від сплати податків викрили власника мережі магазинів взуття та шкіряних виробів «Злата» та Attico. У Львові та області фукнціонують сім магазинів мережі Attico та 14 магазинів мережі «Злата». Власником мережі є 37-річний львів’янин Микола Савка.

7 вересня детективи БЕБ провели обшуки в будинку підприємця та нежитлових приміщеннях мережі та вилучили речі та майно (документацію про поставку товарів, гроші, мобільні телефони, ноутбуки та інші носії інформації), на які суд наклав арешт.