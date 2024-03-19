За ухилення від сплати податків керівнику горілчаного заводу загрожують штраф і конфіскація майна

У Львові судитимуть гендиректора підприємства, що виробляє горілчані вироби. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

На початку 2024 року гендиректор компанії склав акти про списання залишків алкогольної продукції, в якої завершився термін придатності і продавати яку вже було не можна. Але ця інформація не увійшла у податкову звітність виробника з ПДВ, через що компанія не доплатила у бюджет понад 20 млн грн.

Під час досудового розслідування компанія компенсувала несплачені 20 млн грн податків. Обвинувальний акт щодо її гендиректора передала до суду Львівська обласна прокуратура.