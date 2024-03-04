Підприємець уклав низку фіктивних договорів на поставку алкогольних напоїв, легалізувавши понад 9,5 млн грн

Прокуратура оголосила про підозру за ухилення від сплати податків та легалізацію майна директору одного з підприємств на Прикарпатті. Протягом 2019-2021 років він ухилився від сплати податків на 4 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 березня, керівник підприємства уклав низку фіктивних договорів на поставку алкогольних напоїв, легалізувавши у такий спосіб понад 9,5 млн грн.

«При цьому товар не поставлявся, а кошти від нібито його реалізації підозрюваний відображав у податковій звітності, занижуючи податок на прибуток підприємства. Таким чином з жовтня 2019 року по березень 2021 року він ухилився від сплати понад 4 млн грн. податків», – інформують у прокуратурі.

Підприємцю повідомили про підозру за ухилення від сплати податків, легалізацію майна у великих розмірах, а також за службове підроблення. За скоєне йому загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.