Підприємство ухилялось від сплати податків впродовж 2022 та 2023 років

Бюро економічної безпеки викрило львівську фармацевтичну компанію, яка ухилялася від сплати податків. Підприємство штучно занизило податок на прибуток на 4,1 млн грн. У прес-службі БЕБ у п'ятницю, 9 лютого, розповіли, що компанія вже повернула гроші до бюджету.

«Слідство встановило, що впродовж 2022-2023 років особа, відповідальна за ведення податкового обліку на підприємстві, включала до складу витрат не собівартість реалізованих товарів, а вартість товарів з націнкою. Також декларувала маркетингові послуги від підконтрольних ФОПів, які були працівниками підприємства. Компанія не отримувала цих послуг», – йдеться у повідомленні прес-служби БЕБ.

Справу кваліфікували за статтею про умисне ухилення від сплати податків та зборів (ч. 1 ст. 212 КК України). Під час розслідування медичне підприємство визнало провину та сплатило у бюджет завдані збитки. Наразі правоохоронці скерували до суду клопотання, щоб звільнити компанію від кримінальної відповідальності.

У прес-службі Львівської обласної прокуратури додали, що впродовж 2023-2024 років група підприємств, яка належить фармацевтичній компанії, відшкодувала понад 20 млн грн несплачених податків та зборів.