У департаменті фінансів Львівської обласної військової адміністрації розповіли про зростання надходжень в бюджет області зі сплати податків. Про це повідомляє прес-служба ЛОВА.

Загалом план надходжень до загального фонду бюджету області у 2023 році на Львівщині перевиконаний на 1,5% (+492 млн до 33,2 млрд грн запланованих).

«Попри складний воєнний час, а також зарахування з 1 жовтня до держбюджету податку на доходи фізичних осіб з військових, бюджет Львівщини за надходженнями податків і платежів – виконаний», – ідеться в повідомленні ЛОВА.

Так, на 43% більше, ніж у 2022 році, платежів і податків зараховано до спеціального фонду бюджету Львівщини – загалом 2,1 млрд грн (+627 млн грн).

Надходження до загального фонду бюджету області зросли на 11% у порівнянні з 2022 роком. Це додаткові 3,3 млрд грн. Найбільший приріст – 81% – тут забезпечив акцизний податок. До загального фонду обласного бюджету надійшло 5,2 млрд грн податків (105% до надходжень за 2022 рік).

Окрім того, платники податків зі Львівщини перерахували у 2023 році до державного бюджету 99,2 млрд грн податків, що на 22,2 млрд грн (або 29%) більше, аніж у 2022 році.

Як інформував ZAXID.NET, бюджет Львівської області на 2024 рік голова Львівської ОВА Максим Козицький затвердив одноосібно, як і торік. Це йому дозволяє робити закон про правовий режим воєнного часу. Бюджет Львівщині у 2024 році буде на 38% менший за торішній бюджет.