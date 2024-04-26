Затриманий переховувався на горищі одного з гуртожитків

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 46-річної дружини та 28-річної доньки. За даними слідства, між подружжям виникла сварка на тлі залежності чоловіка від азартних ігор. Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомили у Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, чоловік систематично зловживав азартними іграми та програвав гроші. Через це він постійно сварився із дружиною, вимагав у неї гроші та вчиняв відносно неї домашнє насильство. Ввечері середи, 24 квітня, підозрюваний прийшов до свого будинку, де перебувала його родина, та вкотре посварився із дружиною через програш великої суми.

«Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись. Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно. Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її. Після цього він втік з будинку», – йдеться у повідомленні.

Рушниця, з якої стріляв затриманий

У четвер, 25 квітня, правоохоронці затримали чоловіка. Він переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові. Затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Офісі генпрокурора зазначили, що раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини.